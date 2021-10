Tabellenführer Jahn Regensburg will die Spitze in der 2. Bundesliga halten, hat am Samstag mit dem KSC aber keine leichte Aufgabe vor der Brust. Im Nordduell spielt zudem Holstein Kiel gegen Hansa Rostock zudem trifft Düsseldorf auf Paderborn. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

