Der FC Bayern will seine Tabellenführung in der Bundesliga verteidigen. Am Sonntag trifft die Elf von Trainer Julain Nagelsmann auf die in dieser Bundesliga-Saison noch sieglose Eintracht aus Frankfurt. Der FCB peilt den vierten Sieg in Folge an. Die Partie im SPORTBUZZER-Liveticker.

