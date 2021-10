Jetzt ist es passiert: Der FC Bayern München hat am Sonntagabend erstmals ein Pflichtspiel in dieser Saison verloren. Der FCB verzweifelte im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt an der eigenen Chancenverwertung und an Gäste-Keeper Kevin Trapp. Thomas Müller zeigte sich nach Abpfiff bei DAZN bedient.

