Es lief nicht so glatt, wie es das DFB-Team gerne gehabt hätte, doch am Ende gab es in der WM-Qualifikation unter Hansi Flick beim 2:1 gegen Rumänien den vierten Sieg in Folge. Der Bundestrainer sprach nach der Partie unter anderem darüber, was noch besser werden muss.

Hier weiterlesen