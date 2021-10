Ticket für Katar: So schafft das DFB-Team in Nordmazedonien die WM-Quali

Die deutsche Nationalmannschaft tritt am achten Spieltag der WM-Qualifikation am Montag in Nordmazedonien an. Dort könnte das DFB-Team vorzeitig das Ticket für die WM 2022 in Katar lösen. Voraussetzung dafür ist jedoch ein eigener Sieg - und selbst der allein reicht nicht.

