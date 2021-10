Die von Antonio Di Salvo trainierte U21 feierte am Dienstagabend in Ungarn einen souveränen 5:1-Sieg in der EM-Qualifikation. Der Coach lobte anschließend den Auftritt seiner Mannschaft. Torschütze Malik Tillman hoffte, dass am Abend noch "irgendetwas geht".

