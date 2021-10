Der FC St. Pauli will den vierten Sieg in Serie feiern. Am Samstagmittag spielt der Spitzenreiter der 2. Bundesliga beim 1. FC Heidenheim. Außerdem feiert Kiel-Trainer Marcel Rapp in Ingolstadt sein Debüt und der KSC trifft auf Aue. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

