Jubel beim FC St. Pauli: Die Hamburger haben ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga am Samstagmittag mit einem fulminanten Sieg in Heidenheim ausgebaut. Der Karlsruher SC hält indes mit einem knappen Erfolg Anschluss an die Spitzengruppe. Kiel spielte mit dem neuen Trainer Marcel Rapp nur Remis.

