Nach einem kleineren Eingriff am Herzen gab Bayern-Profi Kingsley Coman am Mittwoch sein Startelf-Comeback. Gegen Benfica Lissabon in der Champions League zeigte der Franzose, was ihn so gefährlich macht. Dennoch ist ein Abschied des 25-Jährigen im Sommer wahrscheinlich - auch mit Blick auf eine Verpflichtung von DFB-Juwel Karim Adeyemi.

