Der FC Bayern München muss im Heimspiel am Sonnabend gegen die TSG Hoffenheim auf Leon Goretzka und Alphonso Davies verzichten. Nationalspieler Goretzka leidet unter einer Erkältung, Davies an Problemen am Oberschenkel. Nach der Corona-Infektion von Trainer Julian Nagelsmann muss aber kein Spieler in Quarantäne.

