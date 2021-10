Ersatzgeschwächtes Fernduell um die Bundesliga-Tabellenführung: Der FC Bayern muss am Samstagnachmittag ohne Trainer Julian Nagelsmann gegen Hoffenheim bestehen. Der BVB will ohne Stürmer Erling Haaland in Bielefeld gewinnen. Auch Wolfsburg und Leipzig sind im Einsatz. Alle vier Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

Hier weiterlesen