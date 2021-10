Als erstes Team in dieser Saison will der VfL Osnabrück am Dienstagabend einen Pflichtspielsieg gegen den SC Freiburg einfahren und in die dritte Runde im DFB-Pokal einziehen. Zudem spielt Mainz 05 gegen Bielefeld, Nürnberg empfängt den HSV. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

Hier weiterlesen