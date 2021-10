In Manchester wurden am Donnerstagabend die Vorrunden-Gruppen für die Europameisterschaft der Frauen in England im Juli 2022 ausgelost. Das deutsche Team, das in Topf 1 gesetzt war, bekommt es in Gruppe B mit kniffligen Aufgaben zu tun. Die DFB-Auswahl trifft auf Dänemark, Spanien und Finnland.

Hier weiterlesen