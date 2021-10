Zweitliga-Konferenz im Liveticker: Schalke spielt in Heidenheim, Nürnberg in Darmstadt

Der FC Schalke 04 will mit einem Sieg in Heidenheim nach dem Pokal-Aus gegen Drittligist 1860 München in der 2. Bundesliga zurück in die Spur finden. Außerdem spielen die noch unbesiegten Profis des 1. FC Nürnberg am Freitagabend bei Darmstadt 98. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

