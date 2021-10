Das Pokal-Debakel in Gladbach will Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern mit einem Sieg bei Union Berlin schnell vergessen machen. Die Verfolger aus Dortmund, Freiburg und Leverkusen sind am Samstagnachmittag ebenfalls im Einsatz. Alle fünf Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

