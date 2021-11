Der VfL Wolfsburg steht in der Champions League unter Druck: Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt braucht es einen Sieg gegen RB Salzburg um die Achtelfinal-Chancen am Leben zu halten. Parallel kann der FC Chelsea in Malmö einen großen Schritt in Richtung K.O.-Runde gehen. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

Hier weiterlesen