Nach der ersten Saison-Niederlage will der 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga Wiedergutmachung. Am Freitagabend kommt mit Bundesliga-Absteiger Werder Bremen ein angeschlagener Gegner. Im Parallelspiel trifft Holstein Kiel auf Dynamo Dresden. Die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

Hier weiterlesen