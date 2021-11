Das Corona-Chaos soll in den Hintergrund: Die Nationalmannschaft will am Donnerstag in Wolfsburg gegen Liechtenstein den nächsten Sieg in der WM-Qualifikation. Allerdings muss Bundestrainer Hansi Flick gegen den Fußball-Zwerg auf zahlreiche Stammspieler verzichten. Die Partie im SPORTBUZZER-Liveticker.

