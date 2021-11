Vor Saisonabschluss in Turin: Olympiasieger Zverev will perfektes Tennisjahr krönen

Alexander Zverev hat hart an sich gearbeitet. Jetzt will er das sportlich bisher erfolgreichste Jahr seiner Karriere bei den ATP-Finals in Turin krönen. Und doch hat der gebürtige Hamburger ein Ziel: "So weit wie möglich kommen".

