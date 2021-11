Drei weitere europäische Gruppen haben am Montag die WM-Qualifikation abgeschlossen. England gewann bei Außenseiter San Marino zweistellig und löste damit das WM-Ticket. Polen mit Robert Lewandowski muss damit ebenso in die Playoffs wie Europameister Italien, das der Schweiz in Gruppe C den Vortritt lassen musste.

Hier weiterlesen