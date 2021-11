Mit dem 0:0 in Nordirland hat Europameister Italien am Montagabend die direkte Qualifikation für die WM 2022 in Katar verpasst. Trainer Roberto Mancini gab sich im Anschluss dennoch zuversichtlich, den Einzug in die Endrunde über die Playoffs zu schaffen. Er bleibe zuversichtlich, betonte der Europameister-Coach.

