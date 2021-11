Alexander Zverev und Serena Williams besorgt über vermisste Tennisspielerin Peng Shuai

Seit Vorwürfen wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen Spitzenpolitiker in China wurde Tennisstar Peng Shuai nicht mehr gesehen. Die Tenniswelt ist beunruhigt, auch Alexander Zverev und Serena Williams äußern sich besorgt.

Turin. Auch Alexander Zverev und Serena Williams haben sich besorgt über die als vermisst geltende chinesische Tennisspielerin Peng Shuai geäußert. „Ich hoffe, sie wird bald gefunden werden“, sagte der 24-jährige Hamburger am Donnerstag bei den ATP Finals in Turin. Man spreche hier nicht über ein Tennismatch oder ein Event. „Wir sprechen über ein Menschenleben, und das ist viel krasser als alles, was wir hier machen“, sagte Zverev. Der Fall sei auch ein Thema in den Profikreisen, er habe schon mit anderen Spielern darüber gesprochen.

Serena Williams teilte bei Twitter ein Foto von Peng Shuai, dazu schrieb sie: „Ich bin am Boden zerstört und schockiert von den Nachrichten über meine Kollegin Peng Shuai. Ich hoffe, sie ist sicher und wird so schnell wie möglich gefunden.“ Die Vorgänge müssten untersucht werden, „wir dürfen nicht schweigen“, so Williams weiter. Der Tweet ist mit dem Hashtag #whereispengshuai versehen.

Die frühere Weltranglisten-Erste im Doppel, Peng Shuai, hatte Anfang des Monats Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch den chinesischen Spitzenpolitiker Zhang Gaoli (75) veröffentlicht. Seither ist sie nicht mehr gesehen worden.

RND/dpa/seb