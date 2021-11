Live im TV und Online-Stream: So seht ihr das Champions-League-Spiel zwischen Dynamo Kiew und Bayern München am 5. Spieltag der Gruppenphase. Nach Unruhen um Corona-Impfungen bei einigen Spielern und der Bundesliga-Niederlage gegen Augsburg, wird der FC Bayern in der Königsklasse versuchen, wieder in Fahrt zu kommen.

Hier weiterlesen