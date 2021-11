Weiter von Corona-Sorgen begleitet will der FC Bayern am frühen Dienstagabend in Kiew den nächsten Schritt in Richtung Champions-League-Gruppensieg machen. Außerdem spielt ManUnited nach der Entlassung von Trainer Ole Gunnar Solskjaer beim FC Villarreal. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

