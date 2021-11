Der VfL Wolfsburg will mit einem Sieg in Sevilla am späten Dienstagabend einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale machen. Auch der FC Chelsea, Juventus Turin und der FC Barcelona sind im Einsatz. Alle sechs Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

