Nach der ernüchternden Niederlage gegen Darmstadt 98 strebt der FC St. Pauli zurück an die Tabellenspitze in der 2. Bundesliga. Dafür will das Team von Timo Schultz am Mittwochabend im Nachholspiel gegen den SV Sandhausen gewinnen. Die Partie im SPORTBUZZER-Liveticker.

