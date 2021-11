Darmstadt 98 will mit einem Sieg am Samstagmittag in Aue vorübergehend zurück an die Zweitliga-Tabellenspitze. Außerdem ist Schalke 04 gegen Sandhausen zum Siegen verdammt – ebenso wie Hannover 96 beim KSC. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

