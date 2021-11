Ohne Trainer Timo Schultz will der FC St. Pauli am Sonntag mit einem Sieg in Nürnberg zurück an die Zweitliga-Tabellenspitze. Stadtrivale HSV ist indes gegen Schlusslicht FC Ingolstadt gefordert und der SC Paderborn trifft auf Hansa Rostock. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

