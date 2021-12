Fernduell um die Europa League: In Champions-League-Gruppe A will sich RB Leipzig am frühen Dienstagabend noch in den kleineren Europapokal retten. Dafür dürfen die Sachsen gegen Manchester City nicht weniger Punkte einfahren, als Brügge parallel gegen PSG. Die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

