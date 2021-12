Die Fans sind zurück, das hohe Preisgeld war nie weg: In London beginnt am Mittwoch die Darts-WM. Vier deutsche Teilnehmer sind im "Ally Pally" am Start. Und Fallon Sherrock würde gerne ein Stück Geschichte wiederholen. Der SPORTBUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen zum Mega-Event in London.

