Der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen hat sich am Samstag souverän in die nächste Runde bei der Darts-WM in London gespielt. Der Niederländer setzte sich gegen den Engländer Chas Barstow durch. In der Nachmittagssession sorgte Darius Labanauskas mit einem Neun-Darter für ein Highlight.

