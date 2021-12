Geisterspiele in München, 15.000 Zuschauer in Dortmund oder Frankfurt: Mit diesem Flickenteppich soll nach Wunsch von Bund und Länder nach Weihnachten Schluss sein. Laut aktueller Beschlussvorlage für die Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag, die dem RND vorliegt, dürfen ab 28. Dezember keine Zuschauer mehr in die Stadien.

