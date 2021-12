Dembelé trifft nur den Pfosten: Barca verpasst in Überzahl Sieg in Sevilla

Der FC Barcelona kommt in der spanischen Liga nicht vom Fleck. Beim FC Sevilla holte das Team von Trainer Xavi am Dienstagabend ein 1:1, hatte aber in Überzahl die Chance zum Sieg. In der Liga liegt Barca auf dem siebten Platz.

