Aston Villa muss am Boxing Day der Premier League am Sonntag ohne Trainer Steven Gerrard antreten. Wie der Klub mitteilte, wurde der 41-Jährige positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Somit fehlt Gerrard nicht nur gegen den FC Chelsea, sondern auch in der darauffolgenden Begegnung gegen Leeds United am Dienstag.

