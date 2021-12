Zwar fallen einige Partien in der Premier League am 26. Dezember coronabedingt aus. In der englischen Eliteklasse wird aber auch im zweiten Corona-Jahr an Weihnachten Fußball gespielt. Der SPORTBUZZER erklärt, weshalb die Profis am sogenannten Boxing Day auflaufen – und wie der Name zustande kam.

Hier weiterlesen