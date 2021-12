Corona-Einschränkungen in Serie A und Co.: Italien lässt weniger Fans in Stadien

Die weiter fortschreitende Corona-Pandemie zwingt auch den Fußball in Italien zu weiteren Maßnahmen. So entschied die Regierung, in Serie A und Co. weniger Fans in die Stadien zu lassen. Einige Klubs setzten ihre Ticketverkäufe für den Rückrundenstart daraufhin aus.

