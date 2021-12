Am Montag hätte der FC Schalke 04 eigentlich ins Trainingslager in die Türkei fliegen sollen - doch daraus wird nichts mehr. Der Klub hat am Donnerstag den Trip nach Belek abgesagt. Außerdem befinden sich die beiden Profis Simon Terodde und Ko Itakura in Corona-Quarantäne.

