2022 wird ein Super-Sportjahr: Neben den Olympischen Winterspielen in Peking stehen auch für die Fußballerinnen und Fußballer große Turniere an. Erst treten die Frauen zur WM in England an, dann reisen die Männer nach Katar zur umstrittenen Winter-WM. Zuvor soll noch ein neuer DFB-Präsident gewählt werden. SPORTBUZZER-Kolumnistin Almuth Schult äußert Wünsche.

