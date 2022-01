„No More Red“: Arsenal spielt im FA Cup in weißen Trikots

Der FC Arsenal wird am Sonntag im FA-Cup-Spiel gegen Nottingham Forest in weißen Trikots auflaufen. Damit wollen die Londoner ein Zeichen gegen Messerstechereien unter Jugendlichen in der englischen Hauptstadt setzen. Das teilte der Klub am Freitag mit.

