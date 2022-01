Borussia Dortmund sieht bei Eintracht Frankfurt lange wie der sichere Verlierer aus. Wieder macht der BVB in der Abwehr folgenschwere Fehler. Ein Ärgernis für die Abwehrspieler Mats Hummels und Emre Can, die trotz des 3:2-Siegs nach 0:2-Rückstand klar ansprechen, was in Dortmund aktuell nicht gut läuft.

