Gold für den Frieden: Ukrainische Athleten nutzen die Paralympics für ihre Botschaft

Während ihre Landsleute in der Ukraine für den Frieden kämpfen, geht es für die ukrainischen Athletinnen und Athleten bei den Paralympischen Spielen in Peking um Medaillen. Auf eine Teilnahme wollte die traditionell starke Nation trotz Krieg nicht verzichten. Stattdessen nutzen sie die Plattform, um ihre Friedensbotschaft in die Welt zu senden.

Als sich Oksana Shyshkova am Montagnachmittag vor die Kameras stellte, wusste sie genau, was sie sagen wollte. Anders als viele Athletinnen, die im Moment eines großen Sieges nach Worten suchen, hatte die 30-Jährige ihr Statement genau parat. „Lasst uns in Frieden leben. Ich will Frieden auf der ganzen Welt, nicht nur in der Ukraine.“ Und offenbar mit Blick auf die europäischen und nordamerikanischen Mikrofone vor ihr fügte sie hinzu: „Bitte, an alle, die mich hören können, bitte fordert die Nato dazu auf, den Luftraum über der Ukraine zu schließen.“

Es war natürlich nicht nur dies, was der Skilangläuferin einfiel. Am dritten Wettkampftag der Paralympischen Spiele in Peking hatte sie im Wettbewerb für Athletinnen mit Sehbehinderung die erste paralympische Goldmedaille für die Ukraine im Langlauf geholt. Schon am Samstag hatte Shyshkova im Para-Biathlonsprint Gold gewonnen.

„Ich glaube, ich werde meine große Leistung erst begreifen, nachdem alles zu Ende ist und ich wieder zu Hause bin. Aber alle Medaillen, die unser Team hier gewinnt, widmen wir der Ukraine und jedem Bürger und jeder Bürgerin der Ukraine.“ Shyshkova stammt wie Vitali Lukianenko, der am Wochenende im Biathlon Gold gewann, aus dem mittlerweile teils verwüsteten Charkiw.

Die Delegation aus jenem Land, das seit knapp zwei Wochen eine Invasion des russischen Militärs erleidet und täglich Todesopfer und weitere Zerstörung registrieren muss, lässt sich von den Kriegswirren daheim zumindest in sportlicher Hinsicht wenig anmerken. Als „ein Wunder“ hat Valeriy Sushkevych, Präsident des ukrainischen Nationalen Paralympischen Komitees (NOK), die erfolgreiche Anreise nach China bezeichnet.

Delegation flieht aus der Ukraine – und beeindruckt nun mit Medaillen

Die 20-köpfige Athletendelegation musste kurz nach Ausbruch des Krieges vor den russischen Angriffen gen Osten fliehen, alle sind unbeschadet angekommen. Im Medaillenspiegel stand die Ukraine am ersten Wettkampftag sogar auf Platz eins. Mittlerweile ist Gastgeberland China davongezogen, die Ukraine gehört weiterhin zur Spitzengruppe. Angesichts des Krieges in der Heimat mag das starke Abschneiden der Osteuropäer beeindrucken. Überraschend ist es nicht. Historisch zählt die Ukraine sowohl bei Olympischen als auch Paralympischen Spielen zu den stärksten Nationen.

„Wir hätten einfach aufgeben und nicht nach Peking kommen können. Wenn es Bomben, Raketen und Explosionen gibt, ist anderes vielleicht wichtiger“, sagte Sushkevych dieser Tage in China. Aber: „Die Ukraine gehört zu den führenden Nationen bei der paralympischen Bewegung. Eine Supermacht will mein Land, unser Land zerstören. Dass wir hier sind, ist ein Zeichen dafür, dass die Ukraine ein starkes Land war und sein wird.“

Athleten senden ihre Botschaft in die Welt

Das ukrainische Athletenteam nutzt die Spiele bewusst, um derart deutliche politische Botschaften in die Welt zu senden, dass es dem Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) noch unangenehm werden könnte. Schließlich fremdelt der große Sport immer wieder mit dem Gedanken, dass der Sport zur Plattform für Politik werden kann. So ist auch der Ausschluss der Delegationen von Russland und Belarus eher als ein Versuch zu verstehen, die Spiele möglichst von politischen Konflikten frei zu halten.

Doch auch die Inszenierung der Paralympics als Ereignis des Friedens gelingt nur noch teilweise. IPC-Präsident Andrew Parsons hatte zum Ende seiner Eröffnungsrede laut „Frieden“ ins Pekinger Stadion gerufen. Bei der chinesischen Simultanübersetzung für das Fernsehen wurde dieses entscheidende Wort nicht entsprechend übersetzt.

Die chinesische Regierung unterhält zwar intensive ökonomische Beziehungen zur Ukraine, aber eben auch zu Russland. Das offizielle Motto dieser Paralympischen Spiele – „Together for a Shared Future“ (gemeinsam für eine geteilte Zukunft) – könnte dieser Tage besonders eindrücklich hochgehalten werden. Aber auf Seiten der Organisatoren wird es zusehends zum großen Balanceakt.

Von Felix Lill/RND