Inside-Kolumne: Warum sich Liverpool und Man City plötzlich doch noch ein Titelrennen liefern

Manchester City stand fast schon als Meister fest, doch der Vorsprung ist zerronnen – weil der FC Liverpool rechtzeitig zum Saisonfinale wie ein Titelkandidat spielt. Warum ein Titeltriumph der Reds um den deutschen Trainer Jürgen Klopp noch höher einzuschätzen wäre als der Meister­schaftsgewinn vor zwei Jahren, erklärt Premier-League-Insider Hendrik Buchheister.

Normalerweise finden die entscheidenden Spiele einer Fußballsaison im Frühling statt, doch manchmal kommt der Frühling ein bisschen früher, zum Beispiel am 3. Januar. An diesem Datum spielte Manchester City im Jahr 2019 im eigenen Stadion gegen den FC Liverpool und gewann 2:1, den Siegtreffer schoss ein gewisser Leroy Sané. Die Partie sollte sich als entscheidend für die Meisterschaft erweisen. Mit nur einem Punkt Vorsprung auf Liverpool gewann Manchester City am Ende jener Saison den Titel.

Der Grund dafür, an diese Partie zu erinnern, ist die Tatsache, dass sich Geschichte wiederholen könnte. Am 10. April 2022 wird der FC Liverpool bei Manchester City erwartet, und nach aktuellen Stand entscheidet das Treffen wie vor drei Jahren über die Meisterschaft. Nach Citys 0:0 bei Crystal Palace und Liverpools 2:0 beim FC Arsenal liegt Pep Guardiolas Mannschaft nur noch einen Punkt vor der von Klopp. Der Sieger des direkten Duells hat beste Chancen, am Ende der Saison den Meisterpokal für sich zu reklamieren.

Liverpool hat einen psychologischen Vorteil

Bei allen Nebengeräuschen – Chelsea! Abramowitsch! Russland! – berauscht sich das englische Publikum gerade wieder einmal an der sportlichen Qualität der Premier League und stellt sich auf einen epischen Schlussspurt an der Spitze ein. Dass es dazu kommt, ist eine erstaunliche Wendung, denn gefühlt stand Manchester City schon als Meister fest. 14 Punkte Vorsprung hatte Guardiolas Elf zwischenzeitlich auf Liverpool. Dass dieser Vorsprung zerronnen ist, liegt nicht etwa daran, dass City in ein Leistungsloch gefallen wäre. Seit November hat die Mannschaft in der Liga nur drei Spiele nicht (!) gewonnen (zwei Unentschieden, eine Niederlage). Die neue Spannung ist der herausragenden Form des FC Liverpool mit zuletzt neun Siegen nacheinander zu verdanken. Rechtzeitig zur entscheidenden Phase spielt Klopps Mannschaft wieder wie in der Meistersaison 2019/2020.

Müsste man wetten, würde man vermutlich immer noch darauf setzen, dass Manchester City den vierten Titel in fünf Jahren holt. Die Mannschaft ist wegen des üppigen Sponsorings aus Abu Dhabi auf jeder Position mindestens doppelt besetzt und kann praktisch ohne Qualitätsverlust rotieren. Allerdings ist Liverpool besser in Form und hat nach der Aufholjagd der vergangenen Wochen einen psychologischen Vorteil – das sogenannte Momentum. Wobei Jürgen Klopp sich darauf nichts einbilden will: „Das Momentum ist die zerbrechlichste Pflanze des Planeten“, dichtete er nach dem Sieg zuletzt gegen Arsenal. Aber auch zerbrechliche Pflanzen können bekanntlich zu prächtigen Gewächsen werden.

Klopp hat seinen alten Helden neue Energie eingeflößt

Eine zweite Klopp-Meisterschaft für Liverpool nach 2020 wäre eine noch größere Leistung als die erste. Seinerzeit profitierte die Elf auch von der schwachen Konkurrenz. Diesmal treiben sich Manchester City und Liverpool gegenseitig zu Höchstleistungen. Außerdem ist Klopp gelungen, was ihm viele Fachleute nicht zugetraut hätten. In der abgelaufenen Corona-Saison mit zwischenzeitlich sechs Heimniederlagen nacheinander, unter anderem einem 1:4 gegen City, sah es aus, als sei die aktuelle Liverpool-Mannschaft am Ende, als bräuchte sie eine Runderneuerung, um wieder konkurrenzfähig zu werden.

Dieses Urteil löst sich gerade in Luft auf. Klopp hat seinen alten Helden neue Energie eingeflößt. Er hat die Lebensdauer seiner Meister­mannschaft verlängert. Als Beleg reicht ein Blick auf das Liverpool, das gegen Arsenal bei Abpfiff auf dem Platz stand. Zehn der elf Spieler waren beim Champions-League-Sieg 2019 gegen Tottenham Hotspur in der Startelf.

Von Hendrik Buchheister/RND