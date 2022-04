Jean-Pierre Papin: Nur der FC Bayern kann in Europa mit der englischen Dominanz mithalten

Der frühere Bayern-Stürmer Jean-Pierre Papin spricht im RND-Interview vor dem Champions-League-Viertelfinale am Mittwochabend über die Dominanz der englischen Klubs, die Münchner Chancen in der Königsklasse und den Gegner FC Villarreal.

Momentan kämpft Jean-Pierre Papin als Trainer des FC Chartres in der französischen 4. Liga um den Aufstieg. In seiner Freizeit schaut er sich viele Spiele in den europäischen Topligen an, ist Champions-League-Experte beim TV-Sender BeIN Sports in Frankreich. Vor dem Viertelfinal-Hinspiel seines Ex-Klubs FC Bayern München beim FC Villarreal (Mittwoch, 21 Uhr, DAZN) erklärt „JPP“, der von 1994 bis 1996 zum Kultstürmer wurde, warum die Münchner zu den absoluten Favoriten im Kampf um den Henkelpott gehören.

Monsieur Papin, was konkret erwarten Sie beim Duell zwischen dem krassen Außenseiter Villarreal und Bayern München?

Jean-Pierre Papin (58): Auf dieses Spiel freue ich mich besonders, weil ich fest davon ausgehe, dass wir eine spektakuläre Partie erleben werden. Wir haben zwei extrem offensiv ausgerichtete Mannschaften, die selten ohne Tor nach 90 Minuten bleiben.

Sehen Sie für Villarreal überhaupt Chancen auf eine Sensation?

Klar gehen die Münchner als klarer Favorit in die beiden Spiele, aber Villarreal hat sich in dieser Saison auf der europäischen Bühne top verkauft und hat nun gar nichts zu verlieren. Die Elf von Unai Emery kann völlig befreit aufspielen. Dieses Team ist sehr unangenehm und lässt den Gegner nie in Ruhe. Villarreal agiert sehr aggressiv, hat nicht umsonst die drittbeste Defensive in der spanischen Liga.

Wie sehen Sie den FC Bayern aktuell?

Zwar haben sie in der Bundesliga schon ein paar Spiele verloren und wirkten weniger souverän als üblich, genau wie im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Salzburg (1:1). Aber wenn es darauf ankommt – wie im Rückspiel – sind sie eben da und gewinnen 7:1. Sie kommen mit dem Druck immer gut klar. Am besten spielt der FC Bayern, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. Nun kommen Eckpfeiler wie Leon Goretzka und Alphonso Davies zum absolut wichtigsten Zeitpunkt der Saison zurück. Sie werden sicherlich dafür sorgen, dass Bayern noch ausbalancierter und dominanter auftritt. Wenn man bei Ballverlust, also bei gegnerischen Kontern, weniger zulässt als in den vergangenen Wochen – und davon gehe ich aus –, wird dieses Team schwer zu schlagen sein. Ich sehe Bayern sogar sehr weit kommen.

Warum sind Sie da so sicher?

Vor einem Jahr waren im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain Robert Lewandowski, Serge Gnabry und Leon Goretzka außer Gefecht, was sich im Nachhinein als fatal erwies. Wenn aber alle Mann an Bord sind, sind die Münchner mit der Achse Neuer-Müller-Lewandowski einfach schwer zu stoppen. Sie verkörpern diese Bayern-Generation, diese Siegermentalität und diesen Erfolgshunger. Den FC Bayern sehe ich als einziges Team, das gegen die englischen Klubs Chelsea, Manchester City und Liverpool mithalten kann.

Wer imponiert Ihnen besonders?

Ich bewundere viele. Etwa Joshua Kimmich für sein Arbeitspensum und seine Energie, Thomas Müller für seine unglaubliche Konstanz seit so vielen Jahren, auch Kingsley Coman für sein Tempo und seine Leidenschaft. Über Lewandowski wird ständig berichtet, weil er eine unglaubliche Treffsicherheit Jahr für Jahr vorweisen kann. Und Neuer tut Bayern nach seiner Verletzungspause durch seine Erfahrung und seine Ausstrahlung unfassbar gut.

Wie bewerten Sie die Arbeit von Julian Nagelsmann?

Er ist noch ein sehr junger Trainer, wirkt dafür aber bereits gefestigt und sehr selbstbewusst. Ich finde es klasse, dass er dermaßen offensiv spielen lässt. Er ist mutig, und er wird seinen Weg gehen. Obwohl der Druck wahnsinnig groß ist, ist er stets cool und souverän. Nun wird man sehen, wie weit er ist in seiner Entwicklung, wenn es darauf ankommt, seine Elf bestens vorzubereiten und die beste Elf aufs Feld für die entscheidenden europäischen Duelle zu schicken.

Von Alexis Menuge/RND