Nach der Impfpassaffäre um Vorgänger Anfang: Trainer Werner erklärt den Werder-Aufschwung

Seitdem Ole Werner da ist, geht es für Werder Bremen nur bergauf: Der neue Trainer führt den Absteiger an die Spitze der zweiten Liga. Jetzt hat er den direkten Wiederaufstieg fest im Blick. Im RND-Interview erklärt er wie er den Aufschwung geschafft hat – und wie sein Verhältnis zu seinem Vorgänger Markus Anfang ist.

Vor dem Topspiel in der 2. Fußball-Bundesliga beim FC St. Pauli am Samstag (13.30 Uhr, Sky) spricht Erfolgstrainer Ole Werner von Werder Bremen über den Aufstiegskampf, seinen Vorgänger Markus Anfang und die 2. Liga.

Ole Werner, beginnen wir mit einer Gemeinheit: Ist Bremen oder Kiel die schönere Stadt?

Ich habe von Bremen noch nicht so viel gesehen, als dass ich das ernsthaft beurteilen könnte. Kiel ist meine Heimat. In Bremen fühle ich mich sehr wohl, müsste aber noch mehr Ecken kennenlernen.

Ihr Vorgänger bei Werder, Markus Anfang, musste den Klub aufgrund der Impfpassaffäre verlassen. Mussten Sie mit sich ringen, ihm auf diese Weise zu folgen?

Ich habe da nicht mit mir gerungen. Ich kenne Markus aus unserer gemeinsamen Zeit in Kiel gut (Werner war Trainer der zweiten Mannschaft, als Anfang Holstein-Chefcoach war, Anm. d. Red.). Ich halte von ihm als Trainer viel und bin als Mensch immer gut mit ihm ausgekommen. Insofern fand ich es schade, als die Geschichte aufkam. Aber es hat für meine Entscheidung keine große Rolle gespielt.

Unter Ihrer Regie erlebt die Mannschaft einen Aufschwung. Wie haben Sie das geschafft?

Ich habe einfach mit meinem Team versucht, der Mannschaft eine klare Richtung auf dem Platz vorzugeben und eine Spielweise zu etablieren, die zu ihren Stärken passt. Ich glaube, das ist uns bislang gut gelungen. Darüber hinaus standen uns bis vor Kurzem so gut wie alle Leistungsträger zur Verfügung. Es kommt vieles zusammen. Und das Team hat es geschafft, sich nach einiger Unruhe wieder zu sammeln und offen zu zeigen für einen Neuanfang.

Es wird immer wieder von der besten 2. Liga gesprochen. Teilen Sie diese Begeisterung als Beteiligter?

Es sind nun mal Vereine mit großen Stadien und großem Zuschauerzuspruch in der Liga. Mittlerweile sind Gott sei Dank ja auch wieder Fans zugelassen. Es macht einfach Spaß, Auswärtsspiele beim Hamburger SV, bei St. Pauli oder Hansa Rostock zu haben, wo einem als Gegner vielleicht auch mal ein eisiger Wind entgegenbläst. Da hat die 2. Liga in diesem Jahr einiges zu bieten.

Samstag geht es ans Millerntor. Ihr erstes Nord-Derby beim HSV haben Sie mit 3:2 gewonnen. Ist die Rivalität mit den Hamburgern bei Ihnen als „Zugezogener“ richtig angekommen?

Auch in den emotionalen Momenten ist es gut, wenn der Trainer einen kühlen Kopf bewahrt. Aber natürlich war mir die Rivalität schon vor dem Spiel klar. In der Woche war eine besondere Spannung in der Mannschaft und drum herum. Wir wurden von den Fans ja auch entsprechend verabschiedet. Spätestens da wäre einem klar geworden, dass das ein besonderes Spiel ist – vielleicht etwas mehr als ein Fußballspiel, in dem es um drei Punkte geht. Die Feier und wie die Fans uns in Bremen wieder empfangen haben, das sind die berühmt-berüchtigten Momente, für die man arbeitet.

In der vergangenen Saison scheiterten Sie mit Holstein Kiel erst in der Relegation am Aufstieg. Hilft diese Erfahrung beim Anlauf mit Werder?

Es ist gut, die Liga zu kennen und zu wissen, wie Dinge sich an den letzten Spieltagen manchmal entwickeln. Aber es sind unterschiedliche Situationen und unterschiedliche Mannschaften, die auf Ansprachen unterschiedlich reagieren und wo wir andere Schwerpunkte setzen. Ich sehe das weder als Vor- noch als Nachteil.

Von Christian Müller/RND