Sadio Mané über Jürgen Klopp: „Manchmal ist er für uns mehr als nur ein Trainer“

Liverpools Stürmer-Star Sadio Mané spricht im RND-Exklusivinterview vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Benfica Lissabon über die Titelchancen der „Reds“, seinen deutschen Trainer Jürgen Klopp und Kabinensongs für Joel Matip

86 Treffer in 188 Pflichtspielen erzielte Sadio Mané bislang für den FC Liverpool. Am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) will der Senegalese nach dem 3:1 im Viertelfinalhinspiel der Champions League bei Benfica Lissabon den Halbfinaleinzug mit den Reds eintüten.

Sadio Mané, Sie können noch die Champions League und die Premier League gewinnen. Wenn Sie sich für einen Pokal entscheiden müssten, welcher wäre es?

Sadio Mané (30): Natürlich sind beide Titel sehr wichtig für uns. Das Gute ist: Wir haben beide Trophäen schon gewonnen und sind nicht in der Position, sagen zu müssen: Diese fehlt uns noch. Es ist generell eine schwierige Frage, in dieser Phase der Saison kann sich einfach alles sehr schnell ändern. Aber wir haben eine tolle Mannschaft und sind gut drauf, sodass wir versuchen werden, beide Titel zu holen: in England und in Europa.

Ist ein Titel der beiden einfacher als der andere?

In beiden Wettbewerben spielen die besten Teams der Welt – vielleicht können Sie es mir sagen (lacht). Ich tue mich schwer, die richtige Antwort zu finden. Beides sind wirklich sehr, sehr, sehr harte Wettbewerbe, für die du am Ende auch Glück brauchst, wenn du sie gewinnen willst.

Versuchen wir es anders: Sie haben beide Titel schon gewonnen. Welchen haben Sie mehr genossen?

Für mich war es der europäische Titel, auch wenn ich weiß, dass die Liverpool-Fans den Gewinn der Premier League noch intensiver gefeiert haben. In diesem Punkt sind wir etwas verschieden.

Wie gelingt es Ihnen, sich auf den Punkt zu fokussieren? Stimmen Sie sich mit Musik ein? Liverpool-Sponsor Sonos hat zuletzt sogar einen Radiosender mit Fanhymnen gegründet.

Manchmal brauche ich tatsächlich Musik, um mich zu fokussieren – am besten mit Afrobeat, das ist meine Lieblingsmusik. Ich bin auch in der Kabine der erste DJ, vor Virgil van Dijk. Ich lasse meist die gleichen Sounds über unsere Sonos-Boxen laufen. Die meisten lieben das. Der einzige Kollege, der sich ständig über meine Auswahl beschwert, ist Joel Matip. Daher muss ich manchmal auch andere Sachen spielen wie 50 Cent oder Snoop Dog. Joel findet das besser. Aber ganz ehrlich: Ich mache das nur für ihn.

Lassen Sie uns über Ihren Trainer Jürgen Klopp reden. Was bedeutet er für Sie und Ihr Spiel?

Fußball ist sein Leben, und er ist der beste Trainer der Welt. Wir können uns glücklich schätzen, von ihm gecoacht zu werden. Manchmal ist er für uns mehr als nur ein Trainer. Das macht ihn so besonders.

Erklären Sie uns seine Methoden.

Manchmal sagt er: „Ich glaube, ich brauche euch gar nicht zu motivieren. Denn das anstehende Spiel an sich motiviert euch mehr, als ich es jemals könnte. Geht einfach raus und genießt es.“ Er schenkt allen Jungs Vertrauen, das brauchen wir, und es ist absolut großartig. Er ist wirklich ein ganz besonderer Trainer.

Mit dem Senegal sind Sie zum zweiten Mal in Folge für eine WM qualifiziert. Was sind die Ziele in Katar?

Für mich hat sich ein Traum erfüllt, für die Menschen im Senegal ist das etwas ganz Großes. Wir haben eine gute Mannschaft, können uns nun mit den besten Teams der Welt messen. Natürlich wird es nicht einfach, aber wir fahren nicht nach Katar, um zu lernen. Wir wollen hin und bis zum Ende bleiben, ganz sicher. Der WM-Titel ist doch der Traum aller Spieler auf der Welt. Dafür werden wir alles geben – vertrauen Sie mir.

Wer sind Ihre WM-Favoriten?

Es gibt viele Mannschaften, die das schaffen können. Als Erstes muss ich Frankreich nennen. Aber auch Deutschland und Brasilien. England hat ebenfalls ein sehr gutes, talentiertes und junges Team.

Hinweis: Der Interview-Termin mit Sadio Mané ist mit der Unterstützung von Liverpool-Sponsor Sonos zustande gekommen.

Von Tom Vaagt/RND