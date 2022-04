Fußball: 1. Bundesliga, 30. Spieltag, Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig am 17.04.2022 in der BayArena in Leverkusen Nordrhein-Westfalen. Leipzigs Dominik Szoboszlai im Zweikampf mit Leverkusen s Edmond Tapsoba DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. *** Soccer 1 Bundesliga, Matchday 30, Bayer 04 Leverkusen RB Leipzig on 17 04 2022 at BayArena in Leverkusen North Rhine Westphalia Leipzigs Dominik Szoboszlai in duel with Leverkusen s Edmond Tapsoba DFL REGULATES PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO Copyright: xChristopherxNeundorfx Quelle: IMAGO/Kirchner-Media

Im Liveticker: RB Leipzig im Topspiel bei Bayer 04 Leverkusen gefordert Die Wochen der Wahrheit für RB Leipzig gehen weiter: Am heutigen Sonntag wartet mit Bayer 04 Leverkusen eine schwere Auswärtsaufgabe. Mit einem Sieg kann die Elf von Domenico Tedesco den begehrten Champions-League-Platz weiter festigen. Ob die Leipziger heute erneut jubeln dürfen, erfahrt ihr bei uns im Liveticker.