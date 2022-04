Boris Beckers verliert härtestes Match: Warum so viele Superstars nach der Karriere abstürzen

Der Ex-Tennisstar Boris Becker muss zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Doch er ist nicht der einzige Sportheld, der nach der aktiven Karriere den Halt verlor: Jan Ullrich, Diego Maradona, Paul Gascoigne, Matti Nykänen – Woher kommt das schwarze Loch nach der Karriere?

Der Mann hat alles gewonnen, was er gewinnen konnte: 13 Meistertitel, zehn Supercups, Pokale, noch mehr Pokale. Zwölfmal war er Schwedens „Fußballer des Jahres“, er schoss 500 Tore in 600 Ligaspielen. Und mit einem unfassbaren Fallrückzieher aus 25 Metern gegen England gelang ihm ein magisches Tor für die Ewigkeit. „Ich bin ein Gott“, sagt Fußballsuperstar Zlatan Ibrahimovic (40) in seiner fröhlich-offensiven Großkotzigkeit – „aber ein Gott, der älter wird“. Es gibt nur einen Gedanken, der diesem „Gott“ Angst einflößt. Es ist der Gedanke ans Aufhören.

„Ich gestehe, dass mir der Gedanke Angst macht“, schreibt er in seiner zweiten Autobiografie. „Je näher der Zeitpunkt kommt, desto größer wird meine Angst vor der Zukunft. Wo werde ich das Adrenalin finden, das mir heute eine Auseinandersetzung auf dem Platz mit Giorgio Chiellini verschafft?“

Wenn die Neuerfindung des Lebens misslingt

Ja – wo? „Ibra“ ahnt, dass es hart werden wird. Denn er kennt nicht wenige Schicksalsgenossen, denen nach Jahren voller Jubel, Training, Preisgeld und Ruhmräuschen die Neuerfindung ihres Lebens misslang. Die nach einem durchgetakteten Leben im Rampenlicht jeden Halt verloren und sich nach der aktiven Karriere in einem schwarzen Loch wiederfanden, krank und süchtig wurden oder finanziell ins Taumeln gerieten.

Wie Boris Becker. Er steht vor dem fünften und letzten Satz im wichtigsten Spiel seines Lebens: An Freitag verkündete Richterin Deborah Taylor am Southwark Crown Court in London das Strafmaß für den Ex-Tennishelden, diese deutsche Legende, die im Prozess um seine Privatpleite Anfang April in vier von 24 Anklagepunkten für schuldig befunden worden war. Vier von 24 – das klingt harmlos. Aber es ging um die Hauptvorwürfe: Becker hat laut Gericht gegenüber der Insolvenzbehörde Vermögen verschwiegen. Ein Haus in Leimen, ein Aktienpaket. Aus Naivität, sagt sein Anwalt. Mit Absicht, befand die Jury. Nun muss „der Leimener“ (Gerd Szepanski, 1985) für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis – die Hälfte der Zeit muss er absitzen.

Boris Becker: spektakulär im Sieg, spektakulär in der Niederlage

Es ist der Tiefpunkt in der erstaunlichen Biografie dieses Mannes, der vor einer halben Ewigkeit als 17-jähriger Jugendlicher und erster Deutscher auf dem heiligen Rasen von Wimbledon siegte, als rotblondes „Bobbele“ dann die Nation verzückte und in den sportbetrunkenen Achtzigern einen beispiellosen Tennisboom auslöste. Man vergisst ja schnell – aber Becker war ein Naturereignis. Spektakulär im Sieg, spektakulär in der Niederlage.

„An seinen Nerven zerrt nicht nur der Gegner, sondern eine ganze Nation“, schrieb damals das „F.A.Z.-Magazin“. „Bei jedem Aufschlag stehen das deutsche Bruttosozialprodukt, die Auflage der ‚Bild‘-Zeitung, das Schicksal der Union und die Zukunft von Puma auf dem Spiel.“

Stars sind immer Symbolfiguren gemeinsamer kultureller Werte. Das Publikum, ein diffiziles Konstrukt aus Millionen Individuen, ist dankbar für jeden Bezugspunkt. Und Becker war ein solcher Bezugspunkt – so lange er einen gelben Filzball über ein Netz schlug. Als er damit aufhörte, wurde er ein Suchender. Ein Krisenfall. Von der „Beckerrolle“ zur Becker-Rolle. Und die beherrschte er einfach nicht.

Er moderierte dumme Fernsehshows („Sofaduell – Das Playstation-Sport-Quiz“, jemand?), er twitterte Amok, er ließ sich auf alberne TV-Spielchen gegen piesackende Antagonisten wie Oliver Pocher ein, er versuchte glücklos, seinen eigenen Namen mit der Firma Boris Becker GmbH als Glamourmarke aufzubauen (Eigenwerbung: „Erfahren Sie, wie Sie mit dem gewinnbringenden Imagetransfer von Boris Becker Marketingerfolge erzielen“).

Boris Becker: Seine Aktivitäten umwehte etwas Tragisches

Natürlich, Boris Becker ist eine Legende. Man hat eine Meeresschnecke nach ihm benannt (Bufonaria borisbeckeri). Jeder kennt diese Zahlen: Siebenmal im Wimbledon-Finale, dreimal gewonnen. Die Frage war in den letzten Jahren nur, ob man Legende von Beruf sein kann. „Ich verstecke mich nicht“, sagte Becker mal und benannte damit präzise das Problem.

Denn jeder kennt ja auch diese Geschichten:

die irrlichternden Zeiten nach seinem Karriereende 1999 der Steuerprozess 2002 die Besenkammeraffäre mit Angela Ermakova, über die er freimütig bei Johannes B. Kerner im ZDF berichtete die rotblonde Anna die bittere Scheidung von Barbara Becker live im US-TV die putzige On-off-Verlobung mit Sandy Meyer-Wölden die Bekanntgabe seiner Verlobung mit Lilly Kerssenberg live bei „Wetten, dass..?“

Boris Becker versuchte, seinen Platz zu finden und forderte Respekt ein, aber all seine Aktivitäten und Skandälchen als deutscher Medienstar umwehte etwas Tragisches. Boris Becker galt in Deutschland als Mensch gewordener Doppelfehler. Anders in England, wo er als TV-Kommentator reüssierte. Lebende Legende in England – eher lähmende Legende in Deutschland.

„Die Sturheit hat ihn groß gemacht“

„Ich glaube nicht, dass Boris weiß, wer oder was er ist“, stichelte sein ehemaliger Manager Ion Tiriac, heute 82, mal im „Playboy“. „Er sucht sich noch immer. Boris Becker ist sehr stur. Diese Sturheit hat ihn groß gemacht, aber nicht groß genug.“ Natürlich gibt es viele Fälle, in denen der Transfer ins zweite Leben geräuschlos gelingt. Ob er sich nicht vorstellen könne, wie seine Kollegin Steffi Graf zu leben, hat ihn ein deutscher Journalist mal gefragt – zurückgezogen in Las Vegas, ohne Aufsehen und Schlagzeilen? „Sie ist glücklich damit“, antwortete Becker. „Sie findet darin ihre Erfüllung. Ich bin nun mal ein ganz anderer Mensch.“

Boris Becker ist 54 Jahre alt, aber er geht tapsig wie ein alter Mann. Er hat ein künstliche Hüfte. Für seine sportlichen Erfolge hat er sich die Gelenke ruiniert, spielte zuletzt noch höchstens ein paarmal im Jahr Tennis, und auch das nur für den guten Zweck und ohne sich groß vom Fleck zu bewegen.

Einmal Bobbele, immer Bobbele

Es ist selten leicht, wenn lebende Sportlegenden das, was sie am besten tun, plötzlich nicht mehr tun können. Alles haben sie diesem Talent untergeordnet – jede Minute, jede Entscheidung, jede Energie. Und dann haben sie, meist von einem Tag auf den anderen, nichts mehr zu bieten als sich selbst und das abklingende Nachbeben des Ruhms. Warum aber sollte ein Spitzensportler automatisch auch ein guter Unternehmer sein? Wann soll er gelernt haben, wie ein gutes Leben ohne Sport funktioniert?

Axel Schulz muss in Pro-Sieben-Klatschmagazinen locker-flockig Promischeidungen kommentieren. Oliver Kahn stand jahrelang im ZDF herum wie ein Kaugummiautomat. Inzwischen ist er Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München. Aber noch immer umweht ihn die Aura des beißenden Titans – ein Image, das er zu gern hinter sich lassen würde, wie er bei Sky sagte („Leute, macht doch mal die Schubladen zu. Was heißt immer ‚Titan, Titan‘? Ich habe mich weiterentwickelt!“). Aber das Publikum ist hartnäckig in seinen Urteilen. Einmal Titan, immer Titan. Einmal Bobbele, immer Bobbele.

Becker und Co.: Viele Stars erlebten tiefe Krisen

„Seit über 30 Jahren lebe ich öffentlich. Dafür zahlt man einen Preis“, sagte er in einer ARD-Dokumentation. Beckers finanzielle Krise und seine öffentliche Selbstdemontage, sind aber – anders als seine Tenniskarriere – nicht beispiellos. Die Suche nach einer Anschlussverwendung für Superstars des Sports endet nicht selten im Nichts:

Jan Ullrich, erster und bisher einziger deutscher Sieger der Tour de France und als solcher tief verstrickt in die Dopingaffäre um den Drogenarzt Eufemiano Fuentes, verlor nach der aktiven Karriere den Boden unter den Füßen, produzierte laufend neue Schlagzeilen („Jan Ullrich randaliert in Til Schweigers Garten“, „Jan Ullrich in Psychoklinik“) und fand nur mühsam wieder auf die Beine. Diego Maradona, argentinischer Fußballgott und schon zu aktiven Zeiten kein Engel, verkörperte wie kaum jemand sonst den Prototypen des strauchelnden Altstars mit Drogenskandalen und wirren Auftritten bis zu seinem Tod am 25. November 2020 mit nur 60 Jahren. Paul Gascoigne, als „Gazza“ in der englischen Nationalmannschaft stets auf der Kante zwischen Genie und Wahnsinn, fiel nach dem Karriereende endgültig dem Wahnsinn anheim, stolperte dankbar flankiert vom Boulevard von einem Alkoholexzess in den nächsten und wurde mehrfach verhaftet. Matti Nykänen, finnische Skisprunglegende mit vier olympischen Goldmedaillen und fünf WM-Titeln, stürzte nach dem Karriereaus massiv ab. Zeitweise versuchte er sich als Sänger, dann gar als Stripper. Nach Messerattacken auf seine Frau saß er mehrfach im Gefängnis. George Best, legendäres Enfant terrible des englischen Fußballs, gilt als Pionierskandalnudel, deren wichtigste Lebenselixiere Aufmerksamkeit und Alkohol waren. Er starb mit nur 59 Jahren an multiplem Organversagen. Selbst eine Lebertransplantation konnte ihm nicht helfen. Marco Pantani, einziger Radrennsportler der Welt, der im gleichen Jahr die Tour de France und den Giro d‘Italia gewann (1998), stürzte nach seinem Ausschluss von der Tour 2003 wegen Dopings brutal ab, ließ sich wegen Depressionen behandeln und wurde am 14. Februar 2004 tot in einem Hotelzimmer in Rimini aufgefunden. Als Todesursache stellten Ärzte eine Überdosis Kokain fest. Eike Immel, immerhin früherer deutscher Nationaltorwart, verlor nach der aktiven Zeit die Kontrolle über seine Finanzen und zog, um die ärgste Not zu lindern, 2008 gar ins RTL-„Dschungelcamp“. Als 534-facher Bundesligaspieler musste er Privatinsolvenz anmelden – genau wie Boris Becker.

Becker hingegen ist, so zumindest der öffentliche Wissensstand, „nur“ finanziell (und immer mal wieder im privaten Beziehungsgeflecht) in Untiefen geraten. Doch seine Vergehen geben Auskunft über ein dramatisches Problem, das nicht wenige Sportstars auszeichnet: Es ist die Unfähigkeit, ihren Alltag selbstverantwortlich zu organisieren. Jahrelang haben Turniere, Trainingspläne, Interviewtermine, Sponsorentreffen, diverse Berater und persönliche Assistenten ihren Tag strukturiert. Ihre Freunde waren ihre Kollegen, ihre Familie der Zirkus. Selbstbestimmung? Keine Chance. Dazu kamen Umschwänzler, Charmeure, Abzocker, Betrüger und Jasager. Man kann sich gut verlieren in der Droge Ruhm.

Psychologin über alternde Sportstars: „Ihnen fehlt der Plan B“

„Die Sportler perfektionieren zwar ihre Fähigkeiten in ihrer Sportart. Endet die Sportlerkarriere, stehen viele allerdings vor dem Nichts, weil sie bislang keine weiteren Qualifikationen erworben haben“, sagte die Psychologin Marion Sulprizio von der Deutschen Sporthochschule Köln im „Spiegel“. „Ihnen fehlt der Plan B.“ Die Folge ist oftmals eine größere Anfälligkeit für seelische Krisen.

Jeder dritte Athlet weist nach Studien im Laufe seines Lebens Symptome einer krankhaften Schwermut auf. Man spricht auch vom „Athleten-Burn-out“.

„Wenn du dich dein Leben lang nur über Leistung definierst, dann verlierst du deinen Selbstwert, sobald die Leistung nicht mehr stimmt“, zitiert das frühere Jugendmagazin „Bento“ eine anonyme Weltklasse-Eisschnellläuferin nach der Karriere. „Wer bin ich, wenn ich keinen Sport mache?“ Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat 2013 ein Zehn-Punkte-Programm eingeführt, um Spitzenathleten in einer Art dualen Karriere auf die Zeit nach dem Sport vorzubereiten. Denn: „Es gibt oft Schwierigkeiten, von der öffentlichen Bühne des Spitzensports ins normale Leben umzusteigen“, wie DOSB-Projektleiter Sven Baumgarten sagte.

Becker ist nicht der einzige insolvente Star

Wer im Rausch des Erfolgs steckt, denkt kaum über die Absicherung in der Zukunft nach: Nur 10 Prozent der Profifußballer in Deutschland, die in den ersten drei Ligen kicken (sowie zum Teil noch in der vierten), sind nach dem Karriereende finanziell unabhängig. 20 Prozent sind zwar vermögend, können aber nicht vom Kapitalertrag allein leben. 45 Prozent können eine Übergangszeit in ein normales Berufsleben überbrücken. Und 25 Prozent – jeder vierte Profikicker! – ist nach der Karriere pleite, meldete vor einigen Jahren die Vereinigung der Vertragsfußballspieler.

Noch schlechter als die Kickerkollegen stehen die wenigen Profispitzenathleten in Randsportarten da, ergab eine Umfrage unter 1100 staatlich geförderten Kaderathleten. Ihr Bruttolohn liegt bei unter 3000 Euro – bei einer Arbeitswoche, die im Schnitt 60 Stunden hat: 31,8 Stunden entfallen auf Training, Wettkämpfe, Fahrten und Sportmeetings, 27 Stunden auf Arbeit beziehungsweise Ausbildung. Nico Patschinski, St.-Pauli-Legende und im Jahr 2002 Torschütze des 2:0 im Pokalspiel gegen den FC Bayern München („Weltpokalsiegerbesieger“), ist heute Linienbusfahrer in Hamburg.

Es sind nicht die Braven, die sich durchsetzen

Schwer vorstellbar, dass Zlatan Ibrahimovic einen MAN-Bus durch seine Geburtsstadt Malmö kutschiert. Aber es wird nicht leicht, einen Ersatz für die Ego-Explosionen seiner Karriere zu finden. Sport trägt per se schon Züge einer Sucht. „Adrenalin“ nennt Ibrahimovic sein zweites Buch. Im realen Leben gleichartige Glücksschübe zu erreichen, ist nur bei einem stabilen privaten Umfeld möglich. Das jedoch aufzubauen, ist angesichts von stundenlangem Training und wochenlangen Reisen kaum möglich.

„Der Fußball hat mich ‚mental aufgefressen‘“, sagte Rudi Kargus, langjähriger „Elfmetertöter“ beim Hamburger SV, im Deutschlandfunk. Von 70 auf sein Tor geschossenen Strafstößen hielt er 24 – Rekord bis heute. „Da war kein Platz für was nebenbei.“ Heute ist Kargus Kunstmaler.

Das passt ins Bild. Denn nicht selten zieht es suchende, besessene, willensstarke Persönlichkeiten in den Leistungssport, die zu Kreativität, aber eben auch zu emotionaler Extremität neigen. „Es sind nicht selten die flippigen, im positiven Sinne extremen, ja fast schon ‚verrückten‘ Charaktere, die an die absolute Spitze kommen“, sagt der langjährige Trainer Jörg Stäcker, Teamleiter Lauf beim Bayerischen Leichtathletikverband, im Fachmagazin „Rennrad“. „Sie kommen schon so in den Sport hinein, finden endlich ein Feld, wo sie anerkannt und verehrt werden – und schließlich Erfolge haben. Im Endeffekt verwirklichen sie sich dort. Je höher das Level, desto weniger setzen sich die ‚Braven‘ durch.“

Mit anderen Worten: Es ist eher Pippi Langstrumpf, die olympisches Gold gewinnt, als Thomas und Annika. Dafür geraten Thomas und Annika seltener in finanzielle Schwierigkeiten. Und stehen am Ende seltener, wie Boris Becker, allein und pleite vor einem Gericht in London, das darüber entscheidet, ob sie ins Gefängnis müssen oder nicht.

Von Imre Grimm/RND