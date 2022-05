London-Derby und Co.: Die Highlights am 1. Mai in Europas Top-Ligen

In der Bundesliga ruht der Ball am 1. Mai. Erst am Montag wird der 32. Spieltag mit den restlichen Partien abgeschlossen. Und dennoch müssen die Fans am Sonntag nicht gänzlich ohne Fußball auskommen. In Premier League, Serie A und Co. warten spannende Duelle. Der SPORTBUZZER blickt auf die Highlights am 1. Mai.

