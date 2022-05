Das Spiel in Gladbach war bitter. Verloren, 1:3. In Überzahl. Sehr bitter also. Dani Olmo und Co. müssen sich in Glasgow für das Erreichen des Europa-League-Finales straffen, auch Minimalziel "Platz vier in der Bundesliga" ist in akuter Gefahr. Haben die Spieler von Trainer Domenico Tedesco noch genug Körner?

