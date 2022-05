Wie Chelsea und Liverpool unterschiedliche Wege einschlugen

Im FA-Cup-Finale duellieren sich der FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel und der FC Liverpool um Coach Jürgen Klopp um den Titel. RND-Kolumnist Hendrik Buchheister vergleicht vor dem Kräftemessen den wirtschaftlichen Werdegang beider Klubs.

Im Finale des FA-Cups an diesem Samstag trifft der FC Chelsea auf seine Zukunft. Thomas Tuchels Mannschaft bekommt es mit Jürgen Klopps FC Liverpool zu tun und könnte mit einem Erfolg eine turbulente Saison versöhnlich beenden. Die Londoner blieben sportlich unter den Erwartungen, sie verpassten es, in der Liga ins Rennen um die Meisterschaft einzugreifen, und scheiterten in der Champions League als Titelverteidiger schon im Viertelfinale. In Erinnerung werden von dieser Spielzeit vor allem die Verwerfungen abseits des Rasens bleiben. Besitzer Roman Abramowitsch wurde wegen des Krieges in der Ukraine und seiner angeblichen Nähe zu Wladimir Putin (die Abramowitsch bestreitet) dazu gezwungen, die „Blues“ nach fast zwei Jahrzehnten zu verkaufen.

In dieser Zeit hatte der russische Oligarch rund 2 Milliarden Euro in den FC Chelsea gesteckt und ihn damit zu einem der erfolgreichsten Klubs in England und Europa gemacht. Neuer Eigentümer wird ein Konsortium um den US-Investor Todd Boehly, der auch Anteile an den Los Angeles Dodgers (Mayor League Baseball) und den Los Angeles Lakers (NBA) hält. Boehly und seine Partner zahlen knapp 3 Milliarden Euro für die Übernahme und haben Investitionen von weiteren knapp 2 Milliarden Euro zugesagt. Der Verein wird künftig anders wirtschaften als bisher. Als Vorbild für den neuen FC Chelsea dürfte der FC Liverpool dienen. Oder, wie es der „Evening Standard“ formuliert: „Todd Boehly plant, Liverpool nachzueifern.“

Der scheidende Besitzer Abramowitsch betrachtete den Klub als Hobby. Erfolg und Anerkennung waren ihm wichtiger als eine ausgeglichene Bilanz. Unter dem russischen Oligarchen sind den Londonern viele Volltreffer auf dem Spielermarkt gelungen. Beispiele sind Didier Drogba, Eden Hazard oder, in der jüngeren Vergangenheit, Torwart Edouard Mendy und Kai Havertz. Allerdings lag Chelsea auch oft spektakulär daneben. Profis wie Fernando Torres, Andrej Schewtschenko, Kepa Arrizabalaga und Romelu Lukaku waren teure Missverständnisse. Die grundsätzliche Transferpolitik stand dadurch nicht infrage. Der Verein konnte sich die Fehlschläge leisten, weil Abramowitsch Verluste auf dem Spielermarkt aus eigener Tasche ausglich. Damit ist es mit dem Eigentümerwechsel wohl vorbei.

US-amerikanische Besitzer engagieren sich nicht zum Spaß im Sport, sondern um Geld zu verdienen. Sieben Klubs aus der Premier League gehören ganz oder zu großen Teilen Investoren aus den USA. Und das noch vor dem Beitritt des FC Chelsea zur „Yankee-Parade“ („Times“), der noch von der britischen Regierung und der Liga ratifiziert werden muss. In den meisten dieser Fälle sind die Vereine Teil eines größeren Geflechts aus strategischen Engagements im Sport. Stan Kroenke zum Beispiel, dem Eigentümer des FC Arsenal, gehören außerdem unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und Colorado Avalanche (NHL). Die Glazer-Familie besitzt neben Manchester United die Tampa Bay Buccaneers (NFL). Die Fenway Sports Group zählt neben dem FC Liverpool unter anderem die Boston Red Sox (MLB) zu ihrem Portfolio.

Liverpools Kompetenz auf den Schlüsselpositionen

Liverpools Aufschwung in den vergangenen Jahren ist das Ergebnis eines umsichtigen Geschäftsmodells. Entscheidend für den Erfolg ist, dass die Besitzer das richtige Personal an den richtigen Stellen installiert haben – symbolisch dafür steht Trainer Jürgen Klopp. Auf dem Transfermarkt muss der Klub im Vergleich zur Konkurrenz mit weniger Mitteln auskommen. Laut dem „CIES Football Observatory“ liegt Liverpool bei den Nettoausgaben im vergangenen Jahrzehnt von allen Vereinen der europäischen Topligen auf dem 14. Platz, noch hinter dem FC Bayern, Inter Mailand oder Aston Villa. Chelsea ist in der Wertung Zehnter, an der Spitze liegen Manchester United, Manchester City und Paris Saint-Germain.

Den finanziellen Nachteil gleicht Liverpool durch einen datenbasierten Ansatz bei der Rekrutierung neuer Spieler aus. Das hat zur Folge, dass fast jeder Transfer einschlägt. Jüngstes Beispiel ist Luis Díaz, der für 45 Millionen Euro vom FC Porto kam und in England schon als „bargain“ (Schnäppchen) gefeiert wird. Todd Boehly verfolgt einen ähnlichen Ansatz. Er setzt auf kompetente Mitarbeiter auf den entscheidenden Posten und eine datenbasierte Transferpolitik. Die Los Angeles Dodgers führte er so 2020 zum Gewinn der World Series. Bei Chelsea will er mit diesem Modell an die erfolgreichen Abramowitsch-Jahre anknüpfen. Und er hat zu erkennen gegeben, dass Thomas Tuchel ein zentraler Bestandteil seiner Pläne ist. Der „Evening Standard“ schreibt: „Genau wie Fenway den Erfolg um Jürgen Klopp herumgebaut hat, erhält Tuchel die Chance, Chelseas neue Ära anzuführen.“

